الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جمركية إضافية على الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس فرض رسوم جمركية إضافية بلغت نسبتها 10 % على بضائع صينية تقدر قيمتها بـ 300 مليار دولار، وستطبق الرسوم في الأول من سبتمبر. وستطبق الرسوم في الأول من سبتمبر. وقال ترامب - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن المحادثات ستستمر بين بكين وواشنطن، وأن الرسوم ستطبق خلال إجراء المحادثات، مضيفا أن "هذا لا يضم 250 مليار دولار من البضائع التي فرض عليها التعريفة بنسبة 25%". قناة (الحرة) الأمريكية - إن المحادثات ستستمر بين بكين وواشنطن، وأن الرسوم ستطبق خلال إجراء المحادثات، مضيفا أن "هذا لا يضم 250 مليار دولار من البضائع التي فرض عليها التعريفة بنسبة 25%".

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