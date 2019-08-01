موسكو: حصلنا على موافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار في إدلب

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف اليوم الخميس أن موسكو حصلت على موافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار في منطق إدلب والكرة الآن في ملعب المسلحين.

ووصف لافرينتييف - في مؤتمر صحفي لدى ختام اليوم الأول من الجولة الـ13 لمفاوضات أستانا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - نتائج مشاورات اليوم بـ"الإيجابية"، مشيرا إلى أنها ستتيح تحريك الوضع السياسي من

نقطة الجمود.وردا على إعلان دمشق موافقتها بشروط على وقف إطلاق النار في إدلب، شدد لافرينتييف على ضرورة إحلال الاستقرار في المنطقة، حيث قال إن مفاوضات اليوم لم تتناول موضوع إدلب من ناحية وقف إطلاق النار، بل ركزت على استقرار الوضع هناك وصياغة التدابير للاستمرار في مكافحة المنظمات الإرهابية الموجودة هناك.وأضاف "حصلنا على موافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار.. والكرة الآن في ملعب المسلحين؛ لأن جزءا كبيرا من إدلب يخضع لسيطرة المنظمات الإرهابية مثل تحرير الشام".وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن - في وقت سابق اليوم - موافقة الجيش على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل اليوم، بشروط.وطالب الجيش السوري بتطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومترا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مقابل وقف إطلاق النار.