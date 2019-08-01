وزير العدل الجزائري الجديد يتسلم مهام عمله

تسلم وزير العدل الجزائري الجديد بلقاسم زغماتي، مهامه منصبه اليوم (الخميس)، خلفًا لسليمان براهمي الذي أقاله الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أمس.

وأعرب زغماتي - في كلمة خلال تسلمه منصبه اليوم - عن امتنانه للرئيس بن صالح للثقة التي وضعها في شخصه بتكليفه بهذه المسؤولية، مشيرا إلى ثقل هذه المسؤولية وصعوبة المهمة، خاصة وأن المواطن الجزائري منذ خمسة أشهر ينادي بعدالة مستقلة وفي مستوى المهام المنوطة بها دستوريا.

وقال: "إن ما يطالب به المواطن اليوم في الحقيقة لم يخرج عن حيز الحقوق المضمونة له دستوريا، بحكم أن الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة كلها حقوق مكرسة مضمونة دستوريا شأنها شأن باقي الحقوق كالتعليم الصحة والعمل.

وأضاف أنه "بالرغم من صعوبة المهمة التي تنتظرنا بالنظر الى الظرف الحالي الذي تمر به البلاد غير انه إذا توفرت النية الصادقة والاخلاص والتفاني وخاصة الاقتناع

بالمهمة الملقاة على عاتقنا فان كل هذه العقبات تهون وتزول".



يذكر أن الوزير زغماتي (62 سنة) بدأ عمله قاضيا بمحكمة شرشال سنة 1981 ثم وكيلا للجمهورية ونائب عام بعدة محاكم ومجالس قضائية بعدة ولايات كالشلف والبليدة والجزائر العاصمة وباتنة وسطيف ووهران.

وفي سنة 2007 عين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة حتى 2013 قبل أن يعول محاميا عاما لدى المحكمة العليا منذ 2016 ليعين منذ شهر مايو الماضي نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، حتى عينه الرئيس بن صالح أمس وزيرا للعدل خلفا لسليمان براهيمي.