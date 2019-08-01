رئيس الوزراء اللبناني يستقبل وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الخميس، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه جرى، خلال اللقاء الذي عقد في السراي الحكومي في بيروت، مناقشة آخر التطورات على الساحتين اليمنية واللبنانية والتفاعلات الإقليمية والدولية وبحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.



وفي اللقاء، نقل الوزير العوج لرئيس الوزراء اللبناني تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، معبرًا عن خالص شكره وتقديره لمواقفه الداعمة والمساندة لليمن.



واطلع العوج، رئيس الوزراء اللبناني على آخر

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التطورات والمستجدات في بلادنا وجهود الحكومة اليمنية في تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة وتعزيز التعافي الاقتصادي وبدء جهود إعادة الإعمار وإعادة تصدير النفط والغاز في سبيل تخفيف المعاناة عن اليمنيين، مؤكدًا استمرار الحكومة بصرف المرتبات في جميع مناطق الجمهورية بما فيها تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.



وتطرق الوزير العوج إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين وسبل تفعيلها وتنشيطها وخاصة في المجال التجاري والصناعي

وأهمية تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تفعيل تلك التفاهمات والاتفاقيات تعد استكمال لتعزيزالتعاون والشراكة الوثيقة القائمة بين البلدين، منوهًا بأهمية العمل على إيجاد فرص جادة وحقيقية للاستثمار بين البلدين الشقيقين.



بدوره، أكد رئيس الوزراء اللبناني وقوف بلاده إلى جانب اليمن قيادة وحكومة وشعب، معبرًا عن امله بأن يتحقق لليمن الأمن والسلام والاستقرار.



ونوه الحريري بمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين، مبديًا استعداده التام للتعاون في تفعيل كافة الاتفاقيات والتفاهمات وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار، مؤكدًا حرصه على دعم كل ما من شأنه أن يسهم في تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.



حضر اللقاء سفير اليمن لدى لبنان عبدالله الدعيس ونائب المستشار الإعلامي في السفارة عبدالرحمن الأشول.