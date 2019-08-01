الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في مضيق هرمز

حذر أمين العام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، الخميس، من التصعيد في مضيق هرمز.
وقال جوتيريش، للصحفيين في نيويورك، إنه يشعر بالقلق حيال التوترات المتنامية هناك.
وأضاف الأمين العام أن "سوء تقدير بسيط يمكن أن يؤدي إلى مواجهة كبيرة"، داعياً الأطراف المعنية إلى عدم التعرض للملاحة في مضيق هرمز، وحوله، وإلى التزام أقصى قدر من ضبط النفس.
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وأوضح جوتيريش أن "آخر ما يحتاجه العالم هو حدوث مواجهة على نطاق واسع ستكون لها تأثيرات مدمرة على الأمن والاقتصاد العالميين".
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