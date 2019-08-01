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ترامب يفرض رسوماً جديدة على سلع صينية جديدة اعتبارا من سبتمبر

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءاً من أول سبتمبر المقبل.

وكتب ترامب، في تغريدة على "تويتر"، "محادثات التجارة مستمرة. وأثناء المحادثات، ستبدأ الولايات المتحدة في الأول من سبتمبر فرض رسم صغير إضافي قدره 10% على بقية البضائع والمنتجات القادمة من الصين إلى بلدنا والبالغة 300 مليار دولار".

وأضاف ترامب "هذا لا يشمل البضائع التي قيمتها 250 مليار دولار الخاضعة بالفعل لرسوم قدرها 25%".

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واتهم ترامب بكين بأنها لم تف بوعدها لجهة شراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأميركية.

وتستمر المحادثات الهادفة لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

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