استئناف المفاوضات بين المجلس الانتقالي والحراك في السودان مساء اليوم

تستأنف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحراك في السودان، مساء اليوم الخميس، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن الفريق شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري أنّ المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في شأن الوثيقة الدستورية ستستأنف مساء الخميس.

يأتي ذلك فيما قالت شخصيات قيادية في المعارضة السودانية، اليوم الخميس، إنها تمكنت من التوصل إلى تفاهم بشأن نقاط رئيسية مع المجلس العسكري \ مما قرب الطرفين من التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

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وعلى الرغم من توقيع اتفاق في يوليو الماضي بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك يتم التناوب على رئاسته، فقد تعثرت المفاوضات المتعلقة بصياغة الإعلان الدستوري الذي يقر تلك التغييرات.

وقال ساطع الحاج، وهو قيادي في قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي في الخرطوم اليوم الخميس أن الاتفاق "أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى".