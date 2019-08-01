كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأممي يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء الخميس، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في اليمن.

وقال غريفيث، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في اليمن والاعتداءات في عدن اليوم، وصعدة يوم الإثنين التي أودت بحياة العشرات بمن فيهم المدنيون والأطفال".

Advertisements

ودعا غريفيث الأطراف إلى الإيفاء بالتزامها بالسلام، وبذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم شهدت مدينة عدن، جنوب اليمن هجومين منفصلين، أسفرا عن سقوط 60 قتيلاً وإصابة آخرين، في حين أعلن الحوثيون الإثنين الماضي عن مقتل 13 مدنياً وإصابة 26 آخرين في قصف لمقاتلات التحالف العربي استهدف سوقاً في محافظة صعدة، شمال اليمن.

ويأتي التصعيد في ظل مساعي المبعوث الأممي لإقناع أطراف الصراع في اليمن، بتطبيق اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في ستوكهولم نهاية ديسمبر الماضي.