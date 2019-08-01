كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيق أمير قطر يتطاول علي السعودية بكذبة "منع القطريين من الحج" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر أن خليفة بن حمد بن خليفة، شقيق أمير قطر تميم بن حمد، تغريدة علي حسابه بموقع 'تويتر' روج فيها لكذبة 'منع القطريين من الحج'.

وكتب خليفة بن حمد بن خليفة في تغريدته: 'يا أهل قطر، اعقدوا نية الحج واجعلوه في ذمة من حال بينكم وبين بيته.. اللهم إني نويت حج بيتك لم نستطع إليه سبيلا'.

وحسب تقرير أعدته قناة “مداد نيوز” السعودية،'، كانت وزارة الحج والعمرة السعودية وجهت دعوة إلي السلطات المعنية في قطر تطالبها بتسهيل إجراءات قدوم الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، مشيرة إلي أن الوزارة طالبت بإزالة العقبات التي تضعها الدوحة لمنع الحجاج من القدوم لأداء مناسك الحج.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة، تخصيص رابط إلكتروني لتسجيل الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة للعام الهجري الحالي 1440، وحثت السلطات القطرية علي عدم حجبه.

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ووفقاً لوكالة "سبوتنك" جاء علي الموقع الرسمي للوزارة السعودية 'تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام'، داعية السلطات القطرية إلي عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون من أجل تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وجدد مجلس الوزراء السعودي، رفضه الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة وهو ما ينافي الحقيقة، حيث إن الجهات المختصة في المملكة قد هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.