كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل العشرات في معارك بين القوة الإقليمية و«داعش» في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الخميس)، إن معارك اندلعت بين قوة إقليمية وتنظيم «داعش» الإرهابي في غرب أفريقيا أسفرت عن مقتل العشرات، من بينهم 25 جنديا وأكثر من 40 متطرفا في شمال شرقي نيجيريا.

وشنّ المتطرفون المنتمون إلى التنظيم المنشق بالأساس عن جماعة «بوكو حرام»، هجوماً فجر الاثنين على قاعدة عسكرية قرب مدينة باغا الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وقال مصدر عسكري إن «الإرهابيين قتلوا 20 جنديا نيجيريا وخمسة جنود تشاديين في اشتباكات عنيفة أسفرت أيضا عن مقتل 47 إرهابيا».

وكانت القوة المشتركة التي تضم جنوداً من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبنين، أعلنت في بيان الاثنين مقتل 10 متطرفين وجندي واحد، غير أنّ الحصيلة أكبر بكثير بحسب المصادر.

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وأفاد مصدر عسكري بأنّ المتطرفين شنوا هجوماً أول على قاعدة باغا، قبل طردهم، وأضاف أنّه خلال فرارهم، شنوا هجوماً آخر على قافلة عسكرية كانت آتية من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وأضاف المصدر الذي أكد الحصيلة: «تواجهوا مع عناصر من القوات الخاصة كانت الثكنة العسكرية قد حذّرتهم، وقتل الكثير من المتطرفين في هذه المعركة».

وتبنى تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، أمس (الأربعاء)، قتل 15 جندياً في معارك قرب باغا.

وسبق أن تعرضت القاعدة العسكرية في باغا إلى هجمات عدة شنّها المتطرفون. ومنذ 2018 زاد «داعش» في غرب أفريقيا هجماته على القواعد العسكرية في شمال شرقي نيجيريا، وأوقع عشرات القتلى في صفوف القوة الإقليمية.