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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرازيل يلغي اجتماعا مع وزير خارجية فرنسا ليحلق شعره! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:55 م
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عرضت فضائية "العربية" تقريرًا حول قيام رئيس البرازيل جايير بولسونارو، بإلغاء اجتماعه مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان قبل الموعد المقرر بساحة واحدة، متحججًا بأسباب تتعلق بجدول أعمال.
وأضاف التقرير، أن رئيس البرازيل ظهر بعد ذلك في بث مباشر، على صفحته الشخصية بالفيس بوك، وهو يحلق شعره.
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