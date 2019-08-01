هواتف ودراجات وكاميرات..الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين أرعبا السكان بالسطو المسلح

اعتقلت الشرطة الإسبانية، أمس الأربعاء، في مدينة أورنسي، شابين مغربيين بسبب ارتكابهما العديد من عمليات السطو المسلح في المدينة.

وأفادت صحيفة “كوبي” الإسبانية أن الشابين، يبلغ أحدهما من العمر 25 سنة، الثاني 19 سنة، أثارا حالة من الرعب في حي “لاس لاغوناس” في مدينة أورنسي، بعدما عمدا إلى ارتكاب جرائم سرقة بالقوة في حق السكان.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المغربيين يعمدان إلى سرقة كل من حولهما، سواء سرقة الدراجات الجبلية، أو الكاميرات، أو الهواتف المحمولة، ويعمدان إلى إخفاء غنيمتهما في مرآب خاص، في ملكية أحدهما.

وبعد شكايات عديدة من سكان الحي، أجرى عناصر الشرطة عدة تحريات، ليتبين أن الشابين المغربيين متورطين في عمليات سطو مسلح. نتيجة لذلك، تم توقيفهما، اليوم الأربعاء، بتهم مختلفة، أبرزها، ارتكاب جرائم سطو بالعنف.