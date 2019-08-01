العثماني يحضر مراسيم تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد ويؤكد: حضورنا هو لتطوير العلاقات مستقبلا

جرت اليوم الخميس، بقصر المؤتمرات بنواكشوط، مراسيم تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد، محمد ولد الشيخ الغزواني، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني .

وكان العثماني، الذي حضر هذه المراسيم بتكليف من صاحب الملك محمد السادس، مرفوقا، على الخصوص، بسفير المملكة بنواكشوط، حميد شبار .

وعلى إثر أداء الرئيس الموريتاني المنتخب اليمين الدستورية، أبلغه العثماني “تحيات وتهانئ الملك محمد السادس، وتقديره الشخصي له “.

وقال العثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه أبلغ الغزواني أيضا “حرص الملك على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين على جميع المستويات “.

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وأضاف أن “حضوره الشخصي لمراسيم تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد، هو تعبير عن إرادة حكومة المملكة المغربية لتطوير هذه العلاقات في المستقبل “.

وأوضح في هذا السياق، “أمامنا برنامج حافل من اللقاءات ومن التواصل بين المسؤولين المغاربة والموريتانيين”، مؤكدا أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة غنية على هذا المستوى “.

وكان الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى الغزواني بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال الملك في هذه البرقية “وإننا لنبارك لكم الثقة الغالية التي حظيتم بها من لدن الشعب الموريتاني الشقيق، تقديرا منه لما توسمه فيكم من غيرة صادقة على خدمة مصالحه، وإرادة قوية للمضي به قدما على درب تحقيق التنمية الشاملة، في ظل الأمن والطمأنينة والعدالة الاجتماعية “.