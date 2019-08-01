كشف الفنان أمين التامري، أنه يخطط للغناء باللغة الإنجليزية، وإنجاز أعمال مشتركة مع نجوم عالمين من بينهم نجم إفريقي عالمي تحفظ عن ذكر اسمه، والمغنية الشهيرة إينا.
وأبرز أمينوكس أن العمل الذي اشتغل فيه إلى جانبه المنتج والموزع العالمي ريدوان، يصدر شهر غشت الحالي على شكل كليب، بمشاركة نجم إفريقي عالمي.
أمينوكس أجاب عن أسئلة الصحافة واضعا قناعا على وجهه، وهو نفس الذي ارتداه في إحدى فقرات حفله، عندما تقمص دور “ديجي”.
وأشار أمينوكس، أنه قرر وضع أقنعة مختلفة في حفلاته المقبلة، أثناء فقرة يتولى فيها المزج بين الموسيقى كـ”ديجي”، مؤكدا أنه لم يتعلم بعد كيفية صناعة الموسيقى.
واعتبر أمينوكس، أن حصد عمله الأخير “بيني وبينك” لعدد مشاهدات بلغ مليوني ونصف مليون مشاهدة، هو أمر مستحسن نظرا لأنها تعتمد على “ستايل ” موسيقي جديد ودخيل عن الموسيقى المغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينوكس “ديجي مقنع”: سألجأ لـ”الأقنعة” في كل الحفلات.. وسأتوجه نحو الغناء بالإنجليزية-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.