أمينوكس “ديجي مقنع”: سألجأ لـ”الأقنعة” في كل الحفلات.. وسأتوجه نحو الغناء بالإنجليزية-فيديو

كشف الفنان أمين التامري، أنه يخطط للغناء باللغة الإنجليزية، وإنجاز أعمال مشتركة مع نجوم عالمين من بينهم نجم إفريقي عالمي تحفظ عن ذكر اسمه، والمغنية الشهيرة إينا.

وأبرز أمينوكس أن العمل الذي اشتغل فيه إلى جانبه المنتج والموزع العالمي ريدوان، يصدر شهر غشت الحالي على شكل كليب، بمشاركة نجم إفريقي عالمي.

أمينوكس أجاب عن أسئلة الصحافة واضعا قناعا على وجهه، وهو نفس الذي ارتداه في إحدى فقرات حفله، عندما تقمص دور “ديجي”.

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وأشار أمينوكس، أنه قرر وضع أقنعة مختلفة في حفلاته المقبلة، أثناء فقرة يتولى فيها المزج بين الموسيقى كـ”ديجي”، مؤكدا أنه لم يتعلم بعد كيفية صناعة الموسيقى.

واعتبر أمينوكس، أن حصد عمله الأخير “بيني وبينك” لعدد مشاهدات بلغ مليوني ونصف مليون مشاهدة، هو أمر مستحسن نظرا لأنها تعتمد على “ستايل ” موسيقي جديد ودخيل عن الموسيقى المغربية.