متى سيسير عصيد ندوة بنجبلي؟

ما يُعجبني في المفكر التنويري أحمد عصيد تواضعه، وتقبله للآخر، وحسن تواصله. وقد أحسن صُنعاً، مهرجان ثويزا، في دورته الخامسة عشر، أن اختاره مُسيّراً لندوة: «الحقيقة والأسطورة.. رهانات تنويرية». كنتُ أراهن على المهرجان، أن يرفع السقف عالياً، باستضافة تنويريين، لا يهابون بَسْط السؤال المُحرَّم. لكن، للأسف الشديد، تابعتُ الندوات؛ ففوجئت بالأفكار التقليدية، التي عرضها الأساتذة أمام الحضور الشغوف، بالبحث عن المعرفة. ظنّ المهرجان أن استضافة الدكتور عبدالصمد الديالمي حدث متميز، لشجاعته في البوح بما يخالج عقله، دون خوف أو تردد. لكن ما تقدم به الرجل، محافظ، أمام ما يبشر به، المغربي المقيم في أمريكا سعيد بنجبلي.

ظنّ الباحث في الجنس، أنه أكثر جرأة، في تفسير القرآن، بتأويله، لآية تحريم الزنا في الإسلام. حيث اعتبر أن عِلّة التحريم، ترتبط بالسياق التاريخي، المتمثل، في الخوف من الحمل. واستنتج أنّ الفقهاء حرّموا الزنا، لأن ليس لهم من وسيلة تمنع الحمل قبل الزواج، سوى تحريم الزنا. وأفتى بفتوى تنويرية، يعتز بالتبشير بها، بعد اجتهادٍ مُضنٍ في فهم النص الديني، حيث أجاز الديالمي الجنس قبل الزواج، بشرط استعمال حبوب منع الحمل. هذا الذي أفتى به، في مهرجان ثويزا محافظ، بالمقارنة مع فتوى المفكر التنويري بنجبلي، الذي تجاوز إنهاك نفسه في تأويل القرآن، ولم يبال بجميع فتوى الديانات، بل اتجه ليقدم رؤية جديدة في العلاقة بين الرجل والمرأة. يُعرِّف بنجلي الجنس، أنه متعة وشفاء للروح، ولا علاقة للجنس بالزوج. فهو يدعو المرأة والرجل، إلى الاستجابة لغريزتهما، في أي مكان، في القطار، في الغابة.. كلما تحقق شرط الاتفاق بينهما، ولو أن يتعارفا لدقائق معدودة، وينتهي التعارف بمضاجعة حميمية. ويشجع على الممارسة بين رجل ورجل، والعكس.

مؤسف حقا، أن يستضيف المهرجان عالم اجتماع محافظ جدا. الأَوْلى بالمهرجان، أن يستضيف المفكر التنويري بنجبلي، الذي يَبُزّ الكثيرين ممن يدَّعون التحرر. لا يستطيع هؤلاء، أن يعترفوا، مثل اعترافاته الجريئة، التي قال في أحدها، ألا مانع لديه، إن كانت له زوجة، واستضاف صديقا في منزله، واستطاع أن يقنع زوجته بعلاقة حميمية، فسيكون سعيدا. هؤلاء، هم الذين يستحقون الدعوة إلى مهرجان ثويزا، لا أن يستضاف الديالمي بأفكاره المحتشمة، واللبنانية جمانة حداد، التي ظنت، أنها كانت أكثر جرأة منه؛ فسألت النساء الحاضرات: هل لَكُنَّ القدرة لتمارسن الجنس قبل الزواج؟ بنجبلي تجاوز هذه الأسئلة، لأنه لا يؤمن بمؤسسة الزواج أصلا، ويدعو إلى الجنس المتعدد في جلسة واحدة.

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أَعْرِفُ أنّ بعض القائمين على المهرجان، ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يُعلن بعض قادته المواجهة ضد «الإسلام السياسي». لا يمكن للبام، مواجهة الظلاميين بهذه الأفكار المحافظة، إلا باحتضان بنجبلي، لأنه ينسفها نسفاً، بمطرقته النيتشاوية. ما أثار استغرابي، هو استضافة المهرجان للتونسية هالة الوردي، التي توهّمت نفسها، أنّها تقدمت بسؤال جريء: «هل محمد أسطورة أم حقيقة؟». بصراحة، هذه الأسئلة ليست ثوريةً ولا جريئةً، هذه أسئلة عادية، بالمقارنة مع ما يدعو إليه بنجبلي، الذي أعلن نفسه «نبيّاَ» في أمريكا، في العشر الأواخر من رمضان، من السنة الجارية، عبر بث مباشر لثماني ساعات، ولقّبَ نفسه «بسعيد بن داود». اعترف لأول مرة، بسرٍّ خطيرٍ، أنه يتواصل مع كائنات فضائية، توحي له بأسرار مهمة، كشفت له، عن الذي قام بعملية «الحادي عشر من سبتمبر»، وأحاطته بنبوءات ستغير مجرى التاريخ.

كنتُ آمُلُ، أنْ يرفع المهرجان مستوى النقاش، بأفكار جريئة جدا، فإذا به، يستضيف نخبة من «السلفية التنويرية»، التي تروج لمضامين محافظة. وهذا لا يقوي التيار التنويري الحداثي، الذي يخوض معركة مصيرية، ضد الإسلام السياسي. فقد يخرج بنكيران في بث مباشر على الفيسبوك، ويُبطل هذه الأفكار البسيطة، ويفوز بالانتخابات للمرة الثالثة. بصدق، إذا أراد البام كسب الانتخابات المقبلة؛ فعليه، أن ينظم قافلة ندوات تنويرية لبنجبلي، تطوف كل المناطق، بمواكبة إعلامية متميزة. وعلى قادة المهرجان ألا يلتفتوا لتدوينات الشيخ حسن الكتاني ولا إلى موقع «هوية بريس»، بل عليهم أن يستمروا في المعركة إلى النهاية.

أحلم أن أرى الأستاذ القدير أحمد عصيد، يسير ندوات «النبي الجديد» صاحب «الماعز اللطيف» في هذه القافلة، لإعادة الاعتبار للرجل، الذي أهين، بتكليفه تسيير ندوة، تقدم أفكارا جد محافظة، في تفسير السيرة النبوية.