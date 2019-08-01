هشام خلوة يفسخ عقده مع ألميريا الإسباني

أعلن فريق ألميريا الإسباني، الممارس في الدوري الإسباني، الدرجة الثانية، اليوم الخميس، فسخ العقد الذي يربطه باللاعب المغربي، هشام الخلوة، والذي كان مستمرا إلى غاية نهاية عام 2021.

وقدم النادي الإسباني، في بلاغ له على حسابه الرسمي على موقعه على الأنترنيت، شكره للاعب المغربي، الذي وقعه معه عقدا احترافيا سنة 2011، متمنيا له التوفيق في مساره المقبل.

وكان فريق ألميريا قد أعار خلوة للعديد من الأندية في الدرجة الثانية والثالثة، من بينها الفريق الثاني لفريق سيلتا فيغو، ثم نادي كاستيلون، غير أنه فشل في الانتقال لفرق أكبر.

جدير ذكره، أن خلوة، من مواليد سنة 1995، مثل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، وقاده للفوز بذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة مرسين التركية.