أولمبيك آسفي يعزز صفوفه بالتعاقد مع حمزة خابا_صورة

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عزز فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، ترسانته البشرية بالتعاقد مع مهاجم الجيش الملكي حمزة خابا، ليدعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.
ووقع خابا في كشوفات الفريق العبدي عقدا يمتد لموسمين، وذلك بعدما أصبح خارج مفكرة عبد الرحيم طاليب المدرب الجديد للجيش الملكي.
ليعود بذلك صاحب 23 عاما لحمل قميص القرش المسفيوي، إذ سبق له الدفاع عن ألوان الأولمبيك الموسم قبل الماضي بنظام الإعارة، حيث بصم على عروض جيدة رفقة الفريق آنذاك.
ويسعى أولمبيك آسفي إلى البصم على مستوى جيد خلال الاستحقاقات التي تنتظره في الموسم المقبل، فبالإضافة لمسابقتي البطولة الاحترافية وكأس العرش، يشارك الفريق في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، كممثل للمغرب رفقة الثلاثي الرجاء والوداد البيضاويين واتحاد طنجة.
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