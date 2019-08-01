روحاني يقول #إيران مستعدة للأسوأ في جهود إنقاذ الاتفاق النووي

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس إن المسؤولين الإيرانيين مستعدون للأسوأ بينما يحاولون إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية، لكنه واثق من أنهم سينتصرون في نهاية المطاف.
وقال روحاني في بث تلفزيوني حي ”تنتظرنا معركة شرسة، لكن من المؤكد أننا سننتصر“.
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