انت الان تتابع روحاني يقول #إيران مستعدة للأسوأ في جهود إنقاذ الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس إن المسؤولين الإيرانيين مستعدون للأسوأ بينما يحاولون إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية، لكنه واثق من أنهم سينتصرون في نهاية المطاف.

وقال روحاني في بث تلفزيوني حي ”تنتظرنا معركة شرسة، لكن من المؤكد أننا سننتصر“.