شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب ولد الغزواني رئيساً لموريتانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نواكشوط) شهدت موريتانيا التي كانت عرفت عدة انقلابات عسكرية بين 1978 و2008، اليوم (الخميس)، أول تسليم وتسلم للسلطة بين رئيسين منتخبين، مع أداء الجنرال السابق محمد ولد الغزواني اليمين ليخلف محمد ولد عبد العزيز. وتم «تنصيب رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية» من قبل رئيس المجلس الدستوري، في احتفال رسمي بقصر المؤتمرات قرب العاصمة نواكشوط، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو بدعم من سلفه.

شهدت موريتانيا التي كانت عرفت عدة انقلابات عسكرية بين 1978 و2008، اليوم (الخميس)، أول تسليم وتسلم للسلطة بين رئيسين منتخبين، مع أداء الجنرال السابق محمد ولد الغزواني اليمين ليخلف محمد ولد عبد العزيز. وتم «تنصيب رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية» من قبل رئيس المجلس الدستوري، في احتفال رسمي بقصر المؤتمرات قرب العاصمة نواكشوط، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو بدعم من سلفه.

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