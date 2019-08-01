شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أطباء السودان: مقتل 4 متظاهرين بالرصاص خلال احتجاجات أم درمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي) قالت لجنة أطباء السودان إن ما لا يقل عن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب كثيرون في إطلاق نار بمدينة أم درمان اليوم (الخميس). وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع بعدما دعت المعارضة إلى مسيرة مليونية احتجاجاً على مقتل تلاميذ خلال مظاهرة هذا الأسبوع.

قالت لجنة أطباء السودان إن ما لا يقل عن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب كثيرون في إطلاق نار بمدينة أم درمان اليوم (الخميس). وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع بعدما دعت المعارضة إلى مسيرة مليونية احتجاجاً على مقتل تلاميذ خلال مظاهرة هذا الأسبوع.

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