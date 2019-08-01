استصلاح زراعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة 80 شابا يستفيدون من مشروع استصلاح الأراضي الزراعية في مديرية حالمين بلحج، والذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتحسين سبل العيش، ويشمل صيانة مدرجات زراعية في المناطق التي تأثرت بعوامل التعرية والأمطار والسيول.



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