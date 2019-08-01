مصراوي أعلنت رئاسة الجمهورية الصومالية، الخميس، أن الرئيس محمد عبد الله فرماجو تخلي بصفة رسمية عن الجنسية الأمريكية. وأضافت في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الصومالية، أن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية الأمريكية كانت تجرى منذ مدة واستكملت...

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كانت هذه تفاصيل خبر رداً على ما فعله ترامب .. رئيس عربي يتنازل عن الجنسية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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