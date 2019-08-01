مفاجأة من العيار الثقيل .. سر ظهور طائرات عسكرية «روسية» جديدة لدى القوات الجوية المصرية .. وخبير عسكري : مصر قد تكون متعاقدة على عدد إضافي من الطائرات مع الجانب الروسي

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

كشفت العديد من الصفحات المهتمة بالشأن العسكري عن ظهور طائرتين جديدتين في أسطول القوات الجوية المصرية، وهي من نوع طائرات النقل الاستراتيجي Il-76MF .

من جانبه، قال الباحث العسكري المصري في منتدى تحليل السياسات الإيرانية "أفايب" محمد الكناني في تصريحات لـRT، "أعتقد أن القوات الجوية المصرية لن تكتفي بالطائرتين سالفتي الذكر وقد تكون متعاقدة على عدد إضافي من الطائرات مع الجانب الروسي، ومن الأرجح أن تتضمن نسخة الإمداد بالوقود جوا".

وأشار الكناني إلى أن "النسخة الخاصة بالإمداد بالوقود جوا من طائرات النقل الاستراتيجي إليوشن تحمل اسم " Il-78 " وهي متخصصة في إمداد المقاتلات وأنواع أخرى من الطائرات بالوقود جوا بخاصية الإرضاع Hose-and-Drogue حيث تم تعديلها لتحمل خزاني وقود في مقصورة الحمولة الخلفية Cargo Compartment بخلاف حاويات الوقود في الجناحين".

كما تتزود الطائرة بـ3 حواضن UPAZ-1M للإمداد بالوقود موزعة على 3 مواضع، 2 منها أسفل كل جناح، والثالث متواجد على الجزء الأيمن من القسم الخلفي من البدن.

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وقالت روسيا اليوم في تقرير نشرته حول الصفقة سمحت الحكومة الروسية للسلطات الأردنية بتسليم مصر طائرتي نقل عسكريتين من طراز "إيل-76"، اشترتهما المملكة من روسيا في وقت سابق.

وقالت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية الحكومة المعنية بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى خارج روسيا، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، إنها "تؤكد أنه تم، بالتوافق مع قرار للاتحاد الروسي، السماح للأردن بتسليم طائرتين من نوع إيل-76 إم إف اشتراهما سابقا، لجمهورية مصر العربية".

وأضافت الشركة: "هذا المثال لإعادة التصدير لا يدل على مرونة الجانب الروسي في حل القضايا الحيوية بالنسبة للشركاء بشأن تجهيز قواتهم المسلحة الوطنية وحسب، وإنما أيضا على أن طائرات النقل العسكرية أظهرت للعالم أنها آليات موثوق بها وبسيطة في الاستخدام".

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام العربية المختصة في المجال العسكري صورا لطائرتين من طراز "إيل-76 إم إف"، تحملان علامات الهوية للقوات الجوية المصرية، علما بأن موسكو لم تزود القاهرة بهذه الآليات.

ولم تكشف التقارير أو الشركة الروسية شروط الصفقة التي تم إبرامها بين مصر والأردن حول هاتين الطائرتين.