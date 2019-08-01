شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مؤتمر الشباب يؤكد أن أبنائنا لديهم رؤية وقادرون على تحمل المسؤلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب سامى رمضان، أن منتدى الشباب السابع أثبت عزيمة وقدرة القيادة السياسية على تنفيذ هذا المشروع الضخم الذي استضاف المؤتمر، كما أثبت أن الإرادة المصرية عندما تريد تحقيق النجاحات فهي تتغلب على كل الصعاب، وأن هناك قيادة رشيدة قوية تبني مصر الحديثة.

وأضاف النائب سامى رمضان ،أن شباب مصر ظهروا خلال مؤتمر الشباب أنهم هم طليعة المستقبل، وكان الحوار مع الشباب هو عنوان الثقة والارتباط الدائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين أبناءه.

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وتابع عضو مجلس النواب قائلا: اللقاءات التي تمت فى مؤتمر الشباب أكدت أن الشباب لديه رؤية إيجابية وأنه قادر على تحمل مسؤلياته ، حيث تأمل القيادة السياسية أن يكون الشباب ممثل في المحليات بما لا يقل عن 25%.