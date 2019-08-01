شكرا لقرائتكم خبر عن برهامى يكشف الإخوان: عزت قال لنا من يشارك فى مظاهرات 30 يونيو يحارب الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فضح مواقف جماعة الإخوان خلال فترة حكم الجماعة لمصر، حيث كشف كواليس لقاء جمع بين قيادات الدعوة السلفية، وقيادات من مكتب إرشاد الإخوان ، كان من بينهم محمود عزت، نائب مرشد الجماعة وذلك قبل أسبوعين من سقوط حكم الإخوان.

وقال ياسر برهامى، فى مقال له عبر الموقع الرسمى للدعوة السلفية: كان مِن أهم النقاط التي نصحنا فيها الإخوان خلال اللقاء أن مَن يتظاهرون ضد "الإخوان" ليسوا جميعًا يحاربون الإسلام، بل أكثر الناس لهم مَطَالِب عادلة في الكهرباء، والسولار والبنزين، وغيرها، وهذه حقوقهم على مَن تَحَمَّلَ المسئولية.

وتابع نائب رئيس الدعوة السلفية قائلا: كان الجواب من "محمود عزت": "إنهم والله يحاربون الإسلام!"، فقلت له: "لا شك أن هناك مَن يَكره الإسلام، وهناك في الخارج والداخل مَن يحاربون الإسلام، ولكن ليس كُلُّ مَن خرج يطالِب بمطالب اقتصادية وحياتية يحارب الإسلام".

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