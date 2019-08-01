شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن محمود النحاس: سألت الرئيس عن القرارات الاقتصادية وأيقنت أنها كانت حتمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطالب محمود النحاس، أنه سجل سؤال بالمؤتمر الوطنى السابع للشباب، بشأن ما تم تحقيقه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكيفية الحفاظ على هذه المكتسبات على أرض الواقع، وجهود الدولة فى الحفاظ على هذه النتائج، وضرورة معالجة القصور الإعلامى بشأن زيادة وعى المواطنين بضرورة هذه الإجراءات وتوقيتها وماذا لو لم نكن أقدمنا على هذه الخطوة.

ويرى النحاس، أن إجابة السؤال جاءت قاطعة من رئيس الجمهورية ، واستغرقت ما يقرب من 12 دقيقة حول هذه النقطة على وجه التحديد، لافتا إلى أنه من دور هذه الإجراءات لم نكن نستطيع أن نكمل المسيرة وكان الحال سيؤول لما لا يُحمد عقباه، لافتا إلى أهمية أن يُلقى الإعلام بكافة أشكاله الضوء على هذه الإصلاحات وأنها كانت ضرورة حتمية لإنقاذ البلاد، وأنها بمثابة العلاج المر، لافتا إلى أن مؤتمرات الشباب فرصة حقيقة لصناعة كوادر شبابية وتأكيد من الدولة على منح الفرصة كاملة للشباب.