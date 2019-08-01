السعودية تعلن الأحد 11 آب أول أيام عيد الأضحى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن‏ت السعودية، اليوم الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوافق الأحد 11 آب/ أغسطس الجاري.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن المحكمة العليا السعودية، التي أفادت بأن غدًا الجمعة الأول من شهر ذي الحجة، بعد ثبوت رؤية الهلال.

وأشارت إلى أن "الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة عكاظ عبر "تويتر" بأن "أول أيام عيد الأضحى (الأحد) 10 ذي الحجة الموافق 11 أغسطس، بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".

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فيما خالفت سلطنة عمان ذلك الإعلان، وأعلنت الإثنين 12 آب/ أغسطس أول أيام عيد الأضحى. حيث أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة بالسلطنة، وفق وكالة الأنباء العمانية، عن عدم ثبوت رؤية الهلال.

وأضافت "وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة ويكون يوم بعد غد السبت هو غرة شهر ذي الحجة".

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.