شكرا لقرائتكم خبر عن روحانى: إيران مستعدة للأسوأ فى جهود إنقاذ الاتفاق النووى والان مع التفاصيل
قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الخميس، إن المسؤولين الإيرانيين مستعدون للأسوأ بينما يحاولون إنقاذ الاتفاق النووى مع القوى العالمية، لكنه واثق من أنهم سينتصرون فى نهاية المطاف.
وقال روحانى فى بث تلفزيونى حى "تنتظرنا معركة شرسة، لكن من المؤكد أننا سننتصر".
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