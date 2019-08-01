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سياسيات تميم تتسبب بتراجع أرباح قطر للإسمنت

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لا يزال الاقتصاد القطري يعاني حالة من الانهيار وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، وذلك بسبب مواصلة استخدام تنظيم الحمدين للأصول المالية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة العربية وفشله في استقطاب مستثمرين جدد، ما أثر بشكل كبير على القطاعات الداخلية في الدوحة.

ووفق موقع المعارضة "قطر يليكس" فإن سياسات تميم التخريبية عرضت دويلته لأزمات مالية طاحنة بعد أن أهدر المليارات على دعم الإرهاب، ليضرب السوق المحلي حالة ركود شديدة لا سيما سوق البناء والتشييد، بسبب نقص السيولة المقاطعة.

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وتراجعت أرباح شركة قطر للإسمنت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 57% على أساس سنوي إلى 33.6 مليون ريال.

وانخفضت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 68% على أساس سنوي إلى نحو 100 مليون ريال بتأثير من تراجع الإيرادات بنسبة 23% إلى 377 مليون ريال ، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 22% إلى نحو 15.8 مليون ريال.

وأظهرت البيانات المالية للشركة تراجع العائد على السهم بنهاية النصف الأول من 2019 إلى 15.3 درهماً ، مقابل 25.8 درهما في النصف المقابل من 2018.

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