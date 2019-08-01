شكرا لقرائتكم خبر عن السجن لفتاة إيرانية بتهمة المناهضة ضد الدولة والان مع التفاصيل
ألقت قوات المخابرات التابعة للنظام الإيراني، القبض على طالبة في جامعة طهران، ليبدأ الحكم الصادر بحقها بسبب نشاطها السلمي خلال الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي.
وتم نقل الطالبة في كلية العلوم الإنسانية، ليلى حسين زاده، إلى سجن إيفين سيء السمعة، بعد أن حكم عليها بالسجن لمدة عامين ونصف، وحظر من السفر لمدة عامين، على خلفية مشاركتها الانتفاضات الماطلبة بإسقاط النظام وتحسين الوضع المعيشي، التي اندلعت على مستوى البلاد العام الماضي.
ووفقاً لموقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فسبق أن حكم على زاده بالسجن لمدة 6 سنوات، وحظر عن السفر لمدة عامين، في 7 مارس (آذار) 2018، إلا أنه تم تخفيفه لاحقاً.
وبدأت محاكمة زاده في 22 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وعقدت جلسة المراجعة في 14 مايو (أيار).
والإثنين الماضي، أصدرت محكمة استئناف طهران حكماً مخففاً على زاده، بالسجن لمدة 30 شهراً بتهمة "إنشاء جمعيات"، و"التواطؤ ضد الأمن القومي"، وسنة أخرى عن "الدعاية ضد الدولة"، وهي ممنوعة أيضاً من مغادرة البلاد لمدة عامين بعد انتهاء عقوبة السجن.
ووفقاً لتقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن هناك عددا كبيرا من الطلاب الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2017 ويناير (كانون الثاني) 2018، باعتراف مسؤولين في النظام الإيراني.
وفي 10 يوليو (تموز) 2018، صرحت العضو في البرلمان بارفان صلاح الشوري، لوكالة أنباء العمل الإيرانية (ILNA) التي تمولها الدولة، أنه "تم وضع قائمة من الطلاب المحتجزين في حوادث ديسمبر (كانون الأول) 2017 ويبلغ عددهم أكثر من 150"، بينهم من حكم عليهم بالسجن، وفقاً للتقرير.
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