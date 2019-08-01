شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 من قوات الأمن العراقية في هجومين لداعش والان مع التفاصيل

قالت الشرطة العراقية، الخميس، إن 7 على الأقل من قوات الأمن قتلوا وأصيب 16 آخرون في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت الشرطة "أن 3 من أفراد مليشيا الحشد الشعبي وشرطيين قتلوا في هجوم على منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين على بعد 50 كيلومترا شمالي بغداد في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

ومن ناحية أخرى، ذكر مصدر في قوات الأمن الداخلي المعروفة باسم (الأسايش) والتابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، أن هجوما منفصلا بقذيفة هاون استهدف القوات الكردية بقرية كوله ‌جوى بقضاء كلار بمحافظة السليمانية عند منتصف الليل، وأدى إلى مقتل اثنين من قوات الأسايش، وإصابة 14 آخرين.

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وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2007 النصر على التنظيم الذي كان يوما ما يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية.

لكن تنظيم داعش الإرهابي تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض الحكومة العراقية، كما عاود مقاتلو التنظيم صفوفهم في سلسلة جبال حمرين في الشمال الغربي، والتي تمتد من محافظة ديالي، على الحدود مع إيران، عبر محافظة صلاح الدين في الشمال وفي جنوب كركوك.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت الأسبوع الماضي انتهاء المرحلة الثانية من "إرادة النصر"، التي أطلقت لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد، والمناطق المحيطة بها التابعة لـ3 محافظات هي ديالى وصلاح الدين والأنبار.

و"إرادة النصر" عملية عسكرية بدأت القوات العراقية أولى مراحلها في 7 يوليو/تموز الجاري، للقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، وصولا إلى الحدود مع سوريا.