شكرا لقرائتكم خبر عن الوسيط الأفريقي يدعو للإسراع بالتسوية السودانية والان مع التفاصيل

حذر الوسيطان الأفريقي محمد ولد لبات، والإثيوبي محمود درير، من عواقب التأخير في الوصول إلى تشكيل مؤسسات الانتقال السياسي في السودان.

وقال الوسيطان، إن المصادقة على وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الاتفاق السياسي" أكثر الأعمال إلحاحاً، وعلى الأطراف الوعي بأهمية الاستعجال لتحقيق المصلحة الوطنية، وفق ما أوردت صحيفة "الصيحة" السودانية، اليوم الخميس.

واستهجن الوسيط الأفريقي في السودان، حادثة قتل متظاهرين في مدينة الأبيض، وقال إن "الاتحاد الأفريقي يُطالب بإلحاحٍ شديدٍ بإيقاف الجناة سريعاً، وتقديمهم للمحاكمة".

وأعلنت الوساطة الفريقية أن جلسة التفاوض، الخميس، ستكون لحسم القضايا العالقة في الإعلان الدستوري.

Advertisements

وقال الوسيط الإفريقي محمد الحسن لبات، في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء: "لا نقبل أية ذريعة للإبطاء بالتوقيع على المرسوم الدستوري، لأن أي تباطؤ يخلف أضراراً بالسودان والمنطقة".

وتم التوقيع في 17 يوليو(تموز) الحالي، على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، التي أكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصباً في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات.

وستتناول المباحثات المؤجلة "الحصانة المطلقة" التي يطالب بها جنرالات الجيش و"صلاحيات مجلس السيادة" المشترك و"مظاهر الانتشار العسكري" في مختلف مدن البلاد.

ويتألف مجلس السيادة المشترك من 11 عضواً، 6 مدنيين بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير، و5 عسكريين.

وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهراً.