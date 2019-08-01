شكرا لقرائتكم خبر عن بخط اليد.. أسامة بن لادن اعترف بالتمويل القطري والان مع التفاصيل
كشفت وثائق حصلت عليها الاستخبارات الأميركية، فى وقت سابق من الأيام، ثقة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن بقطر، ويقينه بموافقة قطر وقدرتها على المساهمة في تنفيذ مخططات تنظيم القاعدة.
ودعا بن لادن في رسالة كتبها بخط يده، إلى دعم إنشاء ما سماه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأعرب عن ثقته في استجابة قطر لتعليماته حول تبني المشروع وتمويله والإعداد لإنشائه، بحسب تقارير متطابقة في عدد من المواقع الإخبارية.
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