السودان.. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار على متظاهرين

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، من جراء إطلاق النار على متظاهرين في مدينة "أم درمان" السودانية.
يذكر أن المتظاهرين قتلوا خلال احتجاجات في مدينة "الأبيض" ضد نقص الغذاء، وإثر الأحداث مباشرة، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان، فرض حظر تجوال ليلي في المنطقة، وثلاث مدن أخرى، إضافة إلى تعليق الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية.
من جهته، وصف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان الأحداث في كبرى مدن ولاية شمال كردفان، بأنها "جريمة غير مقبولة".
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