مدير نجدة بغداد: جميع خطوط سير زوار الامام الجواد مؤمنة ولا يوجد قطع

اعلن مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي، الخميس، أن جميع خطوط سير زوار الامام الجواد (ع) في الكاظمية مؤمنة، فيما اشار الى أن الطرق سالكة ولا يوجد اي قطع. وقال الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم دخول جميع دوريات النجدة ضمن الخطة الامنية الخاصة بزيارة استشهاد الامام محمد الجواد"، مؤكداً أن "جميع خطوط سير الزوار مؤمنة والدوريات منتشرة على جميع الطرق".

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