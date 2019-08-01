الاسبوع المقبل.. ممثل الاتحاد الآسيوي في العراق لحضور مباريات غرب القارة

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2019-08-01 | 20:06
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من المؤمل ان يصل ممثل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، حسن حسان، الى العراق لحضور مباريات بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا في محافظتي كربلاء واربيل.
ويشارك في البطولة 9 منتخبات تم تقسميها الى مجموعتين، تلعب الاولى في كربلاء والثانية في اربيل، حيث تستمر البطولة حتى 14 آب الجاري.
وبحسب مصدر مطلع فإن "ممثل الاتحاد الاسيوي حسن حسان، سيصل الى العراق الأسبوع المقبل لحضور مباريات بطولة غرب اسيا التاسعة"، مبيناً ان "الزيارة تأتي للاطلاع على تنظيم العراق للبطولة".
يذكر ان بطولة غرب آسيا انطلقت منافساتها يوم الثلاثاء الماضي، حيث تغلب المنتخب الوطني على لبنان 1-0، وبذات النتيجة تغلب المنتخب الفلسطيني على نظيره اليمني.
وبحسب مصدر مطلع فإن "ممثل الاتحاد الاسيوي حسن حسان، سيصل الى العراق الأسبوع المقبل لحضور مباريات بطولة غرب اسيا التاسعة"، مبيناً ان "الزيارة تأتي للاطلاع على تنظيم العراق للبطولة".
يذكر ان بطولة غرب آسيا انطلقت منافساتها يوم الثلاثاء الماضي، حيث تغلب المنتخب الوطني على لبنان 1-0، وبذات النتيجة تغلب المنتخب الفلسطيني على نظيره اليمني.
المحرر: محمد خليل
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