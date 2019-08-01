مجلس الديوانية يعلن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اليوم فُتِحَ باب الترشيح لمنصب المحافظ ابتداءً من، اليوم الخميس، ولغاية انعقاد جلسة مجلس المحافظة التي سيعلن عنها لاحقلا".

وأضاف المجلس، أن "الشروط التي يجب توفرها في المرشح هي ان يكون عراقيا واتم الثلاثين من عمره، وحاصلا على الشهادة الجامعية"، مشددا على أن "يكون من ابناء المحافظة، وغير مشمول باجتثاث البعث".



وكانت المحكمة الإدارية صادقت، اليوم الخميس، على قرار إقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي.

وصوت مجلس محافظة الديوانيةعلى اقالة الحسناوي، الخميس الماضي (27 حزيران 2019).