مجلس الديوانية يعلن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ

أعلن مجلس محافظة الديوانية، الخميس، عن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، فيما اشترط ان يكون من ابناء المحافظة.
وأضاف المجلس، أن "الشروط التي يجب توفرها في المرشح هي ان يكون عراقيا واتم الثلاثين من عمره، وحاصلا على الشهادة الجامعية"، مشددا على أن "يكون من ابناء المحافظة، وغير مشمول باجتثاث البعث".
وكانت المحكمة الإدارية صادقت، اليوم الخميس، على قرار إقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي.
وصوت مجلس محافظة الديوانيةعلى اقالة الحسناوي، الخميس الماضي (27 حزيران 2019).
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