انتشال جثة شاب غرق اثناء السباحة جنوب شرقي بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، عن انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 15 عاما غرق اثناء السباحة شرقي العاصمة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز الغواصين تمكنت من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر خمسة عشر عاما غرق اثناء السباحة في منطقة الزعفرانية".

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