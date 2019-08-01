سوريا توافق على هدنة في إدلب بشروط

افاد مصدر عسكري سوري موافقة الجيش على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل اليوم الخميس، بشروط. وطالب الجيش السوري بتطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومترا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مقابل وقف إطلاق النار.

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