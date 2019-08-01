ضبط كدس من العبوات الناسفة والقذائف بعملية امنية في الانبار

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط كدس من العبوات الناسفة محلية الصنع ومساطر تفجير وقذائف نمساوي داخل غرفة متروكة ضمن قاطع مسؤولية شعبة استخبارات كهرباء الغربية في الأنبار. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز قسم استخبارات شرطة كهرباء الغربية وبالاشتراك مع قيادة عمليات الانبار تضبط كدس عبارة عن عبوات ناسفة محلية الصنع ومساطر تفجير وقذائف نمساوي داخل غرفة متروكة في محافظة الأنبار ضمن قاطع مسؤولية شعبة استخبارات كهرباء الغربية".



وأضافت الوزارة، أنه تم "الايعاز الى مفرزة مكافحة المتفجرات التابعة الى قيادة عمليات الانبار لغرض اجراء اللازم".

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