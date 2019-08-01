سوريا توافق على هدنة بإدلب شريطة تطبيق اتفاق "سوتشي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الحكومة السورية، الخميس، على هدنة في إدلب شمال غربي سوريا شرط تطبيق اتفاق سوتشي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها.
وقالت وكالة الأنباء السورية، إن الموافقة تزامنت مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في أستانا.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "وافقت الحكومة السورية على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتباراً من ليل هذا اليوم".
وأضاف "شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".
وفي 17 سبتمبر/أيلول 2018 اتفقت روسيا وتركيا في مدينة سوتشي الروسية على سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة لتجنيب محافظة إدلب هجوما واسع النطاق للنظام السوري.
ويأتي اتفاق سوتشي بعد سلسلة اتفاقات هدنة تم التوصل إليها خلال 7 سنوات من الحرب في سوريا، أسفرت عن مقتل أكثر من 360 ألف شخص وملايين النازحين.
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