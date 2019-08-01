الكونجرس يوافق على مشروع قانون يزيد نفقات الدفاع

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون لميزانية مدتها عامان سيزيد الانفاق الاتحادي على الدفاع وعدة برامج محلية أخرى.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 67 صوتا ضد 28 صوتا وأرسله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون الأسبوع الماضي.

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ويتضمن التشريع انفاقا جديدا في المجالات الدفاعية وغير الدفاعية بقيمة 2.75 تريليون دولار حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2021 .

ومن ناحية أخرى، سيجري تعليق القيد التشريعي على إقتراض وزارة الخزانة حتى الحادي والثلاثين من يوليو/تموز 2021 على الأقل، في محاولة لمحو أي احتمال لتخلف عن السداد أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وإذا وقع ترامب المشروع ليصبح قانونا، كما هو متوقع، فإنه سيزيد بشكل كبير العجز في الميزانية الاتحادية الذي من المتوقع بالفعل أن يقفز إلى تريليون دولار سنويا في الأجل القصير.

ومنذ تولى ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2017 ارتفع الدين العام الأمريكي بحوالي 2.5 تريليون دولار ويقفز بسرعة فوق مستوى 22.5 تريليون دولار الذي يعتبر بعض الخبراء الآن أنه مرتفع على نحو خطير.