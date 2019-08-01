إدوارد سنودن ينشر مذاكرته 17 سبتمبر المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينشر إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية مذكراته 17 سبتمبر/أيلول المقبل في نحو 20 بلدا، حسبما أعلنت دار نشر فرنسية.

وكان سنودن سرب تفاصيل برنامج التجسس في الولايات المتحدة ما أدى إلى اتهامه بالتجسس في بلاده ولجأ إلى روسيا.

وتحمل المذكرات عنوان "برماننت ريكورد" وقد كتبها سنودن بنفسه وتنشرها دار "ميتروبوليتان بوكس" (ماكميلان) في الولايات المتحدة في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتصدر النسخة الفرنسية في الوقت نفسه مع البرازيل وبريطانيا وألمانيا وتايوان.

وعلى غلاف الكتاب الفرنسي صورة لسوندن الذي كان يعمل في وكالة الأمن القومي، ثم سرب معلومات عن برنامج التجسس في الولايات المتحدة، حيث اتهم بالخيانة العظمى ولجأ إلى روسيا.

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وقال جون سارجنت رئيس ماكميلان "قرر إدوارد جاي سنودن أن يضحي في سن الـ29 بمستقبله الشخصي في سبيل البلاد".

وأضاف "أثبت أيضا شجاعة كبرى وشئنا أم أبينا إنها قصة أمريكية عظيمة، لا شك أن العالم أصبح أكثر أمانا ومدعاة للاحترام بفضل ما قام به".

وفي عام 2013 كشف سنودن وجود برنامج تجسس عالمي على الاتصالات الهاتفية والإنترنت، واتهمته الولايات المتحدة بالتجسس وسرقة أسرار الدولة.

وقام المخرج أوليفر ستون بتصوير فيلم عن قصة سنودن يؤدي فيه الممثل جوزف غوردن-ليفيت دور الموظف السابق.

كما ظهرت قصة سنودن أيضا في الوثائقي "سيتيزن فور" (2014) الذي نال جائزة أوسكار، حيث صور فارا في غرفة بأحد فنادق هونج كونج.