تقدم نوعي للجيش الليبي في طرابلس ومقتل قياديين بالمليشيات

كشف محمد الترهوني عضو المكتب الإعلامي التابع للجيش الوطني الليبي، النقاب عن تحقيق القوات تقدمات كبيرة على عدة محاور، وتنفيذها عملية نوعية على محور طريق المطار أسفرت عن أسر وقتل العشرات من المليشيات الإرهابية، بينهم اثنان من القيادات.

وقال الترهوني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "قواتنا نجحت في التصدي للمليشيات الإرهابية التي سعت لشن هجمات على تمركزات القوات في عدة محاور، وأجبرتها على الفرار والتراجع".

وتابع أن القوات المسلحة الليبية نفذت عملية نوعية على محور طريق المطار، مما أدى إلى أسر ومقتل العشرات من المليشيات، والاشتباكات دارت في محيط محاور عين زارة ووادي الربيع والزطارنة والقويعة.

Advertisements

وأوضح الترهوني أن قوات الجيش الليبي تمكنت أيضاً من القضاء على 6 عناصر تابعين لمليشيات الصمود الإرهابية تحت قيادة الإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي بحانب كوبري السواني.





وشهد محورا عين زارة ووادي الربيع اشتباكات كبيرة أدت لسقوط عدد من القتلى من لواء المحجوب الإرهابي التابع لمصراتة، مشيرا إلى أن المليشيات قصفت الأحياء السكنية بمنطقة "الهضبة" جنوب طرابلس، وأقفلت المليشيات منطقة "صلاح الدين" بسواتر ترابية في محاولة لصد تقدم الجيش الوطني الليبي.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي أن سلاح الجو استهدف تجمعات للمليشيات في محوري الكسارات والعزيزية، والمواجهات مستمرة في شارع الخلاطات وأعداد القتلى في تزايد.

وأوضح المركز أن من بين قتلى المليشيات اثنين من القادة الميدانيين، وبلغ عدد قتلى المليشيات نحو 25 شخصا في محاور مختلفة، بجانب تدمير عدد من العربات المسلحة وخسائر كبيرة.