جريفيث يعرب عن قلقه البالغ إزاء الاعتداءات الإرهابية على عدن

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الخميس، عن قلقه البالغ، إزاء الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقال جريفيث في تغريدة على تويتر: "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في اليمن والاعتداءات في عدن، الخميس، وصعدة يوم الاثنين، التي أودت بحياة العشرات بمن فيهم المدنيون والأطفال".

ودعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية إلى الإيفاء بالتزامها بالسلام وبذل المزيد من الجهود من أجل التوصّل إلى حل سياسي للنزاع.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما مليشيا الحوثي الانقلابية، واستهدفا مقرات أمنية وعسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى 49 شهيدا.

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وقالت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان رسمي، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز شرطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة، أدى إلى استشهاد 13 من أفراد الشرطة وجرح عدد آخر.

وأشار البيان إلى أن عملية إرهابية أخرى لمليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي قصير المدى، حفلا استعراضيا وتدريبيا عسكريا شهده معسكر الجلاء بالعاصمة المؤقتة.

وأسفر الهجوم الثاني، وفقا لبيان الداخلية، عن سقوط 36 شهيدا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبواليمامة وعدد من رفاقه.

كان أدان الاتحاد الأوروبي، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا المقرات أمنية وعسكرية في عدن.