السعودية تبهج 15 ألف طفل يمني بكسوة العيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية لتنفيذ مشروع «كساء فرحتكم فرحتنا» لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال اليمنيين في تسع محافظات يمنية.

Advertisements

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام لشؤون العمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض، ويشمل المشروع توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال؛ لإدخال الفرحة والسرورعليهم أيام عيد الأضحى المبارك، ويستفيد منه 15 ألف طفل من أطفال الأسر الفقيرة بتسع محافظات هي: الحديدة، الضالع، لحج، الجوف، حضرموت، سقطرى، عدن، مأرب، المهرة، بقيمة ما يقارب مليوني ريال سعودي.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، الشريك المنفذ، علي حسن باشماخ بالدور الذي تبذله السعودية تجاه أشقائها في اليمن، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

وفي إطار مختلف استعرض المركز جهود المملكة المميزة في مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن، مقدما مقترحات بحثية وتنفيذية ثرية في هذا المجال، وذلك خلال المشاركة في ورش عمل مجموعة الخبراء الاستشارية للتحالف الدولي لإعادة تأهيل الأطفال المجندين التي انعقدت في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بإشراف الأمم المتحدة.