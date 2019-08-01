سلسلة هجمات عدن الإرهابية تسقط 50 قتيلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل وجرح أكثر من 50 عنصرا أمنيا، بينهم قائد اللواء الأول دعم ومساندة في قوات «الحزام الأمني» بعدن، العميد منير اليافعي الملقب بـ «أبواليمامة»، في سلسلة هجمات إرهابية ضربت العاصمة الموقتة عدن، منها هجومان إرهابيان تبنتهما ميليشيات الحوثي استهدفا عرضا عسكريا للحزام الأمني بمعسكر الجلاء بالبريقة، ومقر الشرطة في المنصورة بمحافظة عدن، وانفجار سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة في منطقة الشيخ عثمان بعدن، حين كان الجنود يتوافدون إلى ساحة المبنى لأداء الطابور الصباحي.

وأوردت قناة «المسيرة» عبر «تويتر» تبني الحوثيين للهجوم، قائلة: نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية مشتركة على معسكر الجلاء، وذكرت أنه تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف – 2K وصاروخ باليستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن.

فيما قال الناطق العسكري للحوثيين إن هجوم عدن أسفر عن مقتل وجرح العشرات بينهم قادة في جهاز الأمن، وذكر تلفزيون «المسيرة» التابع للحوثيين، أن الحركة استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة مسلحة وصاروخ باليستي متوسط المدى.

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وأشار نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين إلى أن «العرض العسكري الذى استهدف في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه ما يسمى مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الضالع وتعز».

وفي سياق متصل قال مصدر أمني إن سيارة ملغومة انفجرت بمركز للشرطة بمنطقة الشيخ عثمان في هجوم منفصل أدى لمقتل ثلاثة جنود، وإصابة أكثر من 30 آخرين، بينهم مدنيون أمس، وأكدت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية سقوط قتلى وجرحى من أفراد الأمن والمدنيين من المارة في أثناء التفجير.

إلى ذلك أعلنت الأجهزة الأمنية استنفارا أمنيا واسعا في مدينة عدن، في ظل ورود أنباء عن تواجد عدد من السيارات المفخخة في محاولة لاستهداف مقرات أمنية أخرى، وطالبت الأجهزة الأمنية المواطنين بعدم الاقتراب من المقار الأمنية والعسكرية حرصا على سلامتهم.

مشاهدات يمنية