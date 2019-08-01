ترمب يصف البرازيل بالحليفة ويتغزل في ابن الرئيس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب البرازيل كدولة حليفة رئيسة من خارج حلف شمال الأطلسي «ناتو»، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان.
وأبلغ ترمب الكونجرس في وقت سابق بأنه يخطط لمنح البرازيل هذا التصنيف بهدف «زيادة التعاون الدفاعي»، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء.
واستضاف الرئيس الأمريكي نظيره البرازيلي جايير بولسونارو في البيت الأبيض هذا العام، وأظهر الرئيسان خلال اللقاء علامات التحالف والترابط.
وأشاد ترمب في وقت سابق بقرار البرازيل تعيين إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس جايير بولسونارو، سفيرا لبلاده في واشنطن، وقال أمام البيت الأبيض «أعتقد أن هذا تعيين رائع. يذكرني بوالده، وأنا أحب والده».
وتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب قراره بتعيين نجله في واحد من أهم المناصب للدبلوماسيين البرازيليين، والذي ظل شاغرا منذ أبريل الماضي.
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