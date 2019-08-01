الرئيس الصومالي يتخلى عن جنسيته الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو

أعلنت رئاسة الجمهورية الصومالية أمس أن الرئيس محمد عبدالله فرماجو تخلى بصفة رسمية وطواعية عن الجنسية الأمريكية التي يحملها.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن الرئاسة أن «الإجراءات القانونية بشأن تنازل الرئيس عن الجنسية الأمريكية بدأت من مدة، واستكملت الآن».

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يشار إلى أن فرماجو عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة وحصل فيها على خبرات تعليمية ومهنية مختلفة.

وينص الدستور الوطني الموقت على أن للمواطن الصومالي التجنس بجنسية بلد آخر، ويحمل عدد من كبار المسؤولين الصوماليين جنسيات أخرى، وهو ما يثير أسئلة بشأن ولائهم للبلاد.

وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن هذا الإعلان يأتي بعد نحو أسبوعين من هجوم شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أربع نائبات ينتمين لأقليات في الولايات المتحدة من بينهن النائبة صومالية المولد إلهان عمر، التي طلب منها ترمب العودة إلى القرن الأفريقي.