أرجنتيني يترشح لرئاسة الوكالة الذرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا

بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا أمس عملية اختيار خليفة لرئيسها الراحل يوكيا أمانو، وكان الدبلوماسي الأرجنتيني رافاييل جروسي هو أول من أعلن ترشحه للمنصب. ووافق مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على تعيين مرشح في أكتوبر، وتسليمه منصبه بحلول الأول من يناير، وفقا للمكتب الصحفي للوكالة.

وقال جروسي، مبعوث الأرجنتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تغريدة إنه «تشرف بالدعم والثقة» من جانب الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري لترشيحه.

وتسعى الولايات المتحدة ودول أخرى لدفع عملية سريعة لاختيار الرئيس المقبل للوكالة، التي تراقب امتثال إيران للاتفاقية النووية لعام 2015، والتي تهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.